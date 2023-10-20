ألمانيا تستأنف تقديم المساعدات المالية لحماية غابات الأمازون

استأنفت ألمانيا دفع المساعدات المالية لصندوق حماية الغابات المطيرة في منطقة الأمازون، بعد توقف دام أربع سنوات. وأعلنت السفارة الألمانية في برازيليا وبنك التنمية البرازيلي يوم الخميس أن الحكومة الألمانية قدمت 20 مليون يورو (21 مليون دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير ما يعادل حوالي 520 ألف يورو لمواصلة التعاون الفني. وتم إنشاء ما يسمى بصندوق الأمازون في عام 2008 من قبل الحكومة البرازيلية وبنك التنمية البرازيلي لجمع أموال إضافية لحماية الأمازون.

لكن ألمانيا جمدت مدفوعاتها بسبب الخلافات حول استخدام حكومة الرئيس آنذاك جايير بولسونارو لهذه الأموال. حيث أن غابات الأمازون لا تمثل لبولسونارو الشعبوي اليميني سوى إمكانات اقتصادية غير مستغلة.

وخلال فترة ولاية بولسونارو في منصبه من 2019 إلى 2022، زادت بحدة عمليات إزالة الغابات وأسلوب الزراعة بالقطع والحرق. وكانت ألمانيا قد تعهدت بالفعل في يناير الماضي بتقديم مبلغ 35 مليون يورو. ويعتبر مبلغ 20 مليون يورو الذي سيتم صرفه من خلال بنك التنمية الألماني هو الدفعة الأولى من هذا المبلغ. وتعد ألمانيا ثاني أكبر جهة مانحة بعد النرويج، وقد ساهمت بالفعل بحوالي 55 مليون يورو في الصندوق. وتعتبر غابات الأمازون المطيرة مستودعا لثاني أكسيد الكربون ولها وظيفة مهمة في المعركة الدولية ضد تغير المناخ.