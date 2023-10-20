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جوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى غزة

جوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى غزة
20 أكتوبر 2023 08:38

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "المدنيون في غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات والإمدادات الأساسية". وتابع جوتيريش ، الموجود في مصر حاليا لبحث فتح معبر رفح الحدودي:"نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق.

ونحتاج إلى إيصال الغذاء والماء والدواء والوقود الآن. نحن بحاجة إليها على نطاق واسع ونحتاج إلى استمرارها".

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  وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح المعبر واتفقا على "السماح في البداية بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة". وتصطف نحو 165 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

ولا يزال من غير المؤكد متى سيجري فتح معبر رفح بالضبط، لكن منظمة الصحة العالمية وبايدن توقعا أن يتم ذلك اليوم الجمعة.

المصدر: د ب أ
معبر رفح
أنطونيو جوتيرش
قطاع غزة
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