الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اجتماع للائتلاف الحاكم الألماني لمراجعة سياسة الهجرة

اجتماع للائتلاف الحاكم الألماني لمراجعة سياسة الهجرة
20 أكتوبر 2023 11:13

 يجتمع زعماء الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من ثلاثة أحزاب في برلين اليوم الجمعة لمراجعة سياسة الهجرة، وسط تصاعد التوترات في البلاد بشأن هذه القضية. ويستضيف المستشار أولاف شولتس قادة الأحزاب والكتل البرلمانية من حزبه الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ومنيت الأحزاب الثلاثة بهزيمة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر في ولايتي بافاريا وهيسن، بينما حققت الأحزاب التي تنادي باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة مكاسب كبيرة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي حل في المركز الثالث في بافاريا بحصوله على حوالي 15% من الأصوات.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: وصول 92 ألف لاجئ غير شرعي خلال 9 أشهر
ألمانيا تخصص 200 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

وفي ولاية هيسن عزز الحزب حصته من الأصوات بمقدار 5 نقاط مئوية ليحصل على 18% من الأصوات، ليصبح بذلك لأول مرة ثاني أكبر حزب في ولاية ألمانية غربية. وكانت الحكومة الألمانية قدمت مؤخرا حزمة إصلاحات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات الترحيل.

ودعا شولتس المعارضة المحافظة والولايات الـ16 إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة، وقال في مؤتمر اقتصادي عقد في برلين في وقت سابق من هذا الشهر إن هذه "مسألة يجب على الدولة أن تظهر فيها أنها تسيطر على الأمور أيضا". وقد قدمت الولايات بشكل مشترك ورقة شاملة حول الهجرة، والتي يُأمَل أن تساعد في التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المقرر عقده في السادس من نوفمبر المقبل. وتحث الولايات والبلديات منذ أشهر الحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات بشأن سياسة الهجرة واللجوء، وذلك في ضوء معاناة الولايات في استقبال العدد المتزايد من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى البقاء في ألمانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©