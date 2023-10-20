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فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية

فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
20 أكتوبر 2023 16:25

أدت عاصفة في بحر البلطيق إلى ظهور التقارير الأولى بشأن حدوث فيضانات، على طول السواحل الألمانية والدنماركية، صباح اليوم الجمعة، ومن غير المتوقع أن تصل العاصفة إلى ذروتها، حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وفي ألمانيا، غرقت الشوارع بالقرب من الشاطئ، في المدن الساحلية "فلنسبورج" و"كيل" و"لوبيك" و"فيسمار" بالإضافة إلى نقاط واقعة بينها. وتم تعليق خدمات العبارات في أجزاء من ألمانيا والدنمارك، بسبب العاصفة، التي من المتوقع أيضا أن تؤثر على أجزاء من جنوب السويد. وتم إلغاء حوالي 10% من الرحلات الجوية، بالفعل في مطار كوبنهاجن، صباح اليوم الجمعة. وقالت آن فيزه، الخبيرة في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) في هامبورج "من المحتمل هبوب رياح قوية جراء العاصفة، على طول ساحل بحر البلطيق والجزر، حتى حوالي الساعة الثانية من صباح(السبت)".

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وتتوقع الوكالة البحرية والهيدروجرافية الألمانية، أن تصل ذروة العاصفة الشديدة، في خليجي "كيل" و"لوبيك"، بعد ظهر ومساء اليوم الجمعة.

المصدر: د ب أ
فيضانات
ألمانيا
الدنمارك
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