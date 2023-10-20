دول أوروبية تحث رعاياها على مغادرة لبنان

حثت دول أوروبية رعاياها على مغادرة لبنان بأسرع ما يمكن على خلفية التصعيد الحالي في المنطقة.

فقد قدمت بلجيكا، اليوم الجمعة، هذه النصيحة لرعاياها.

كما نصحت وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى دول المنطقة.

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا طلبت من رعاياها في لبنان المغادرة «طالما الخيارات التجارية متاحة».

وقالت السفارة الأميركية، في تحذير جديد أرسلته إلى رعاياها في لبنان، أمس الخميس «تحثّ وزارة الخارجية الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة».

وأوصت الراغبين في البقاء بـ«إعداد خطط استعداداً لحالات الطوارئ».

كانت واشنطن رفعت، الأربعاء، مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان. وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، «تحذيراً أمنياً عالمياً» لرعايا الولايات المتحدة في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر.

وأشارت الوزارة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأميركيين واستهدافهم بأعمال عنف. إلا أن التحذير لم يشر إلى أي حدث عالمي بعينه لكنه يأتي وسط تصعيد في المنطقة.

بدورها، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان. وقالت، في بيان أمس الخميس "تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة".

وحثّت رعاياها على أن "يبقوا يقظين"، ويتجنبوا "أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية"، مكررة التنبيه إلى أن "الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".