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اعتقال رجل على ارتباط باعتداء بروكسل

الشرطة البلجيكية تطوق مكان الاعتداء
20 أكتوبر 2023 19:46

قبضت الشرطة الفرنسية على رجل في مدينة نانت (غرب) على ارتباط بالتحقيق الذي فتح في بلجيكا إثر الاعتداء الذي أسفر عن مقتل سويديَّين الاثنين في بروكسل، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف اليوم الجمعة.
يسعى المحققون البلجيكيون لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء، الذي قتلته الشرطة البلجيكية الثلاثاء، على اتصال مع متطرفين آخرين في دول أوروبية.
وأوضح أحد المصادر، الجمعة ، ن الرجل الذي أوقف في نانت تلقى فيديو تبني المنفّذ للاعتداء قبل وقوعه الاثنين قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وست فرانس" الفرنسية.
لم تكشف هوية الموقوف.
كان فريديريك فان لوو المدعي العام الفدرالي البلجيكي أكد، منذ الثلاثاء، أن المحققين يرجحون فرضية أن المتطرف تحرك منفردا.
لكن مصدرا آخر، على اطلاع على الملف، أكد أن بلجيكا أعطت "عدة معلومات إلى عدد من البلدان" حول أشخاص كانوا على اتصال مؤخرا بمنفذ اعتداء بروكسل، ذاكرا من بينها فرنسا وألمانيا.
وأضاف المصدر أنه يعود لسلطات هذه الدول أن تتحقق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مهمين في التحقيق البلجيكي.
كان منفذ اعتداء بروكسل مقيما بصورة غير قانونية في بلجيكا بعدما رفض طلبه للجوء عام 2020 وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي لم ينفذ.
وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الاثنين بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024، قام الرجل بقتل مشجّعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل الفرار على دراجة نارية، في اعتداء وقع على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد، التي أثارت موجات غضب في العالم.

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