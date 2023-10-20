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روسيا تعلن إحباط محاولات تسلل أوكرانية

دخان يتصاعد قرب نهر دنيبرو (أرشيفية)
20 أكتوبر 2023 20:36

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لترسيخ مواقعها على الضفة اليسرى لنهر "دنيبرو" التي تسيطر عليها القوات الروسية.
وتتمركز القوات الروسية والأوكرانية على جانبَي النهر في منطقة خيرسون منذ عام تقريبًا عقب الانسحاب الروسي من الضفة اليمنى (الغربية) في نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة في إحاطة يومية إن القوات الأوكرانية أجرت "عددًا من المحاولات الفاشلة لإرساء موطئ قدم على الجزر والضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو".
ولم تصدر تعليقات عن المسؤولين الأوكرانيين بشأن عبور القوات النهر من عدمه.
وقال يوري سوبوليفسكي النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "لا يمكننا التعليق على ذلك، نلتزم الصمت الإعلامي (...) حتى لا نزعج قواتنا".
ونفّذت القوات الأوكرانية محاولات عدة لعبور نهر دنيبرو العام الماضي، لكنها لم تتمكن من ترسيخ انتشارها في مواجهة القوات الروسية.

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المصدر: وكالات
نهر دنيبرو
الجيش الأوكراني
القوات الروسية
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