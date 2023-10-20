"الجنائية الدولية" تكشف أسباب تعرضها لهجوم سيبراني

رجّحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن يكون هجوم سيبراني "غير مسبوق" تعرّضت له في سبتمبر الماضي هدفه "التجسس" من أجل تقويض عملها.

وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت المحكمة ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية.

وأشارت المحكمة، اليوم الجمعة، إلى أنها "تعرّضت لمحاولات يومية ومتواصلة لمهاجمة وتعطيل أنظمتها".

واعتبرت أن الهجوم السيبراني، الذي تعرضت له في سبتمبر، كان "هجومًا موجهًا ومتطوّرًا بهدف التجسس" رغم أنها لم يكن لديها معلومات كافية لتأكيد هوية الجهة المسؤولة.

ولفتت إلى أنها مستعدة "للردّ على أي تداعيات محتملة (...) بما في ذلك أي خطر أمني محتمل على الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة وعمليات المحكمة".