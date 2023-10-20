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جوتيريش يوجه نداء من رفح بشأن غزة

جوتيريش يلقي كلمة أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري
20 أكتوبر 2023 21:35

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة.
وتفقد جوتيريش الجانب المصري من معبر رفح.
 وطلب، في كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية للمعبر، تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن.وقال "نعمل بنشاط مع كل الأطراف من أجل ... أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن".
وتمت الموافقة على دخول المساعدات من رفح إلى القطاع بطلب أميركي. لكن لم يحدد بعد متى سيفتح المعبر. 
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن "عمليات تحقق يجب أن تتم" قبل عبور الشاحنات ولكنها "يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".
وقال مارتن غريفيث  منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، صباح اليوم الجمعة، إن "أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من يوم غد (السبت) على أقرب تقدير".
وصرّح جوتيريش من العريش، التي تبعد بضع عشرات من الكيلومترات غرب رفح، "من الضروري أن يتوفر وقود" على الجانب الفلسطيني حتى يتسنى توزيع المساعدات على سكان غزة.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أنه حصل على موافقة على "السماح بعبور ما يصل إلى عشرين شاحنة".

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المصدر: وكالات
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معبر رفح
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
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