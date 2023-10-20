بايدن يحدد موعداً لعبور المساعدات إلى غزة

رجّح الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن تعبر أولى شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر إلى غزة خلال اليومين المقبلين.

وقال بايدن "أعتقد أن أول 20 شاحنة ستعبر الحدود خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 القادمة".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه حصل على تعهّدات بالسماح بمرور المساعدات ولكن "تعيّن إعادة تعبيد الطريق السريع نظراً لأنه كان في وضع سيئ جداً".

وتوجد عشرات الشاحنات الجاهزة للانطلاق إلى القطاع محملة بالمساعدات. كما وصلت إلى مطار العريش المصري، قرب معبر رفح على مدار الأيام الماضية، طائرات تحمل أطناناً من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية من مختلف دول العالم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة.

وتفقد جوتيريش الجانب المصري من معبر رفح.

وطلب، في كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية للمعبر، تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن. وقال "نعمل بنشاط مع كل الأطراف من أجل ... أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن".