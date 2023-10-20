زيلينسكي يزور جبهة القتال في خيرسون

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، منطقة خيرسون للاجتماع مع كبار القادة العسكريين في المنطقة، حسبما ذكر مكتبه.

وقالت كييف إن زيلينسكي التقى القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة والقوات البحرية، وبحثوا في «العمليات الحالية للمدافعين الأوكرانيين في الجنوب».

وكان انسحاب روسيا من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في نوفمبر الماضي آخر تغيير كبير في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لترسيخ مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها القوات الروسية.وتتمركز القوات الروسية والأوكرانية على جانبَي النهر الواقع في منطقة خيرسون منذ عام تقريباً عقب الانسحاب الروسي من الضفة اليمنى (الغربية) في نوفمبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطة يومية إن القوات الأوكرانية أجرت «عدداً من المحاولات الفاشلة لإرساء موطئ قدم على الجزر والضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو».

ولم تصدر تعليقات عن المسؤولين الأوكرانيين بشأن عبور القوات النهر من عدمه.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي يوري سوبوليفسكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «لا يمكننا التعليق على ذلك، نلتزم الصمت الإعلامي (...) حتى لا نزعج قواتنا الدفاعية».