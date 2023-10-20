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هزيمة الحزب الحاكم في اقتراعين جزئيين في بريطانيا

كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني يتحدث بعد الفوز باقتراعين جزئيين
21 أكتوبر 2023 00:02

مني حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بهزيمة قاسية في جولتين من الانتخابات الفرعية أمام حزب العمال، اليوم الجمعة. تأتي هذه النتيجة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وفازت مرشحة حزب العمال سارة إدواردز بمقعد «تامورث» في وسط إنجلترا الذي كان يشغله المحافظون بأغلبية 1316 صوتاً بعدما كان المحافظون يتقدمون بعشرين ألف صوت. وخسر المحافظون مقعد «ميدفوردشير» في وسط إنجلترا بفارق 1192 صوتاً، وكانوا قد فازوا به بفارق 24664 صوتاً في 2019.
وهذه هي أسوأ هزيمة للمحافظين في انتخابات فرعية منذ 1945.
ورأى كير ستارمر زعيم حزب العمال أن هذه النتيجة «تعيد رسم الخريطة السياسية». وقال إن فوز حزب العمال في المعقلين المحافظين «يدل على أن الناس يريدون التغيير إلى حد كبير وأنهم على استعداد لوضع ثقتهم في حزب العمال الذي تغير، لتحقيق ذلك».
وأضاف ستارمر أن الناخبين في هاتين الدائرتين، كما هي الحال في جميع أنحاء البلاد، يريدون «حكومة عمالية مصممة على الوفاء بوعودها» مع «مشروع حقيقي لإعادة بناء بلدنا».
اعتبر ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أن نتائج الانتخابات الفرعية «مخيبة للآمال طبعاً»، لكنه دعا إلى ضرورة «تذكّر السياق».
وقال لوسائل إعلامية «الانتخابات الفرعية صعبة دائماً بالنسبة للحكومات القائمة، وهناك أيضاً عناصر محلية تلعب دوراً أيضاً».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يتقدم بفارق كبير قبل الانتخابات المتوقعة على مستوى المملكة المتحدة العام المقبل.
يحكم حزب المحافظين بريطانيا منذ 13 عاماً.

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المصدر: وكالات
حزب المحافظين
حزب العمال البريطاني
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