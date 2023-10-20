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بوتين يزور مقرات العمليات العسكرية في جنوب روسيا

بوتين ورئيس أركان الجيش بالمقر العسكري في روستوف (أ ف ب)
21 أكتوبر 2023 01:17

موسكو (وكالات) 

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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقرات للقوات الروسية في مدينة روستوف بجنوب البلاد في وقت متأخر، أمس الأول، للاطلاع على تقرير عن تقدم العمليات في أوكرانيا، على ما أعلن الكرملين أمس.
وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين «زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون في طريق عودته من بيرم»، في الأورال حيث أمضى الزعيم الروسي يوماً كاملاً أمس الأول. والتقى الرئيس الروسي، خلال هذه الرحلة، برئيس هيئة أركان الجيش الروسي وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا، فاليري غيراسيموف الذي قدم له تقريراً عن آخر التطورات الميدانية، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي الاجتماع فيما أعلنت أوكرانيا الثلاثاء الماضي أنها استخدمت بنجاح ولأول مرة منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية «أتاكمس» التي يصل مداها إلى 165 كيلومتراً.
ومن جانبه رأى بوتين، أنّ تسليم هذه الصواريخ واستخدامها، لن يغيّر أي شيء في مسار الأزمة، ولن تؤدي سوى إلى إطالة أمد «معاناة» أوكرانيا.
وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر قيادة عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
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