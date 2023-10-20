استهداف صاروخي لقاعدة تضم قوات أميركية قرب مطار بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلن مصدر أمني عراقي عن سقوط صاروخين فجر أمس، استهدفا قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي من دون تحديد حجم الخسائر.

وقال المصدر، إن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستضيف قوات أميركية ومستشارين بالقرب من مطار بغداد الدولي، مؤكداً أن القصف تم بصاروخين، حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة، بينما صدت منظومة «السيرام» الثاني.

من جانبه، كشف مصدر أمني آخر، أمس عن اتخاذ القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة «حرير» بأربيل إجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر: إن «القوات الأميركية اتخذت أعلى درجات الحيطة وهناك حفر لخنادق داخل القاعدة تحسباً لاستهدافات جديدة تطال القاعدة بعد استهداف قاعدة عين الأس في محافظة الأنبار».

وأضاف أن «القنصلية الأميركية اتخذت إجراءات احترازية مشددة، كما كان هناك انتشار لطائرات استطلاع على أطراف أربيل».

وأمس الأول، أقرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، بوفاة أحد المتعاقدين باستهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن «قصفاً بصواريخ نوع غراد (من 3-4)، استهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار» مبيناً أن «قوة من قيادة اللواء 29 في الفرقة السابعة، عثرت على منصة اطلاق الصواريخ، وتمكنت من ابطال صاروخين كانا معدين للانطلاق».