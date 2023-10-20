وزير الدفاع اليمني: «الحوثي» حولت البلاد إلى حقل ألغام

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري أن جماعة الحوثي حوّلت اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام عالمياً، في تحد واضح للقانون الدولي، داعياً إلى ضرورة استمرار الجهود الإنسانية ودعم البرنامج الوطني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية.

جاء ذلك خلال لقاء الداعري، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، كبير مستشاري الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن عبدالناصر عوالي، ونائب منسق الشؤون الإنسانية دييجو زوريا.

وأشاد وزير الدفاع، بالجهود والتدخلات الإنسانية للأمم المتحدة باليمن، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود الإنسانية ودعم البرنامج الوطني لنزع الألغام الذي يضطلع بجهود كبيرة في نزع وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بكميات كبيرة وبطرق عشوائية ومموهة. وأشار الفريق الداعري، إلى أن جماعة الحوثي حولت اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام، وزرعت الألغام في المدن والطرقات والمزارع والمدارس والأحياء السكينة في تحد واضح للقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن حجم الألغام والكميات المهولة من الألغام تتطلب تعاوناً وتدخلاً كبيراً لنزعها.

وأكد الفريق الداعري، أن اليمن بات حالياً من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام منذ الحرب العالمية الأولى، مشدداً على أهمية التعاون مع الحكومة اليمنية والبرنامج الوطني لنزع الألغام لتخليص البلاد من هذه الكارثة التي باتت تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي. وفي السياق، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمساعي تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، التي تشهد حرباً مستمرة منذ 9 سنوات، جراء انقلاب الحوثي على الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للاتحاد إلى منطقة الخليج لويجي دي ماريو، أمس، في بروكسل، برئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، الذي تم خلاله مناقشة آخر المستجدات في اليمن وتعنت الحوثي تجاه جميع المبادرات المطروحة لإحلال السلام.