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مبعوث الصين للشرق الأوسط يحث على ضمان حقوق الفلسطينيين

مبنى وزارة الخارجية الصينية (أرشيفية)
21 أكتوبر 2023 01:17

بكين (الاتحاد)

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أرجع المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون سبب أزمة إسرائيل وغزة إلى الافتقار إلى ضمان حقوق الفلسطينيين، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، ضمن جهود التوسط لإنهاء الصراع.
وبدأ المبعوث الصيني جولة في المنطقة، وأكد مع نظيره الروسي ميخائيل بوجدانوف، توحد جهود بكين وموسكو للمساعدة في إنهاء تصعيد أزمة غزة. ونُقل عن تشاي قوله عقب الاجتماع إن الصين وروسيا تتشاركان الموقف نفسه حيال القضية الفلسطينية، وذلك غداة إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اجتماع ببكين. وقال تشاي: «السبب الجوهري للموقف الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لم تُكفل».
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد أسبوع من الهجوم أن «أفعال إسرائيل تخطت نطاق الدفاع عن الناس»، لكنه ندد في الوقت نفسه «بجميع الأفعال التي تلحق الأذى بالمدنيين». وقال نيكولاس بيرنز السفير لدى الصين لتلفزيون بلومبرج أمس الأول: إن الولايات المتحدة والصين لديهما رؤى مختلفة بخصوص الحرب في غزة.
وأضاف: «ليست لدينا رؤى متماثلة حيال هذا الموقف بالتحديد». وتسببت الأزمة في انضمام الصين وروسيا إلى معسكر مختلف عن الذي تقوده الولايات المتحدة، فقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيسعى إلى ضخ مزيد من التمويل يُقدره بالمليارات لمساعدة إسرائيل. وقال تشاي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا في جهودهما لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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