الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استقالة وزير بلجيكي بعد هجوم بروكسل

فنسنت فان كويكنبورن وزير العدل البلجيكي
21 أكتوبر 2023 00:53

أعلن فنسنت فان كويكنبورن، وزير العدل البلجيكي، الجمعة، أنه قرر الاستقالة بعد ضغوط متعلقة بالطريقة التي تعاملت بها البلاد مع هجوم قتل فيه مسلح شخصين في العاصمة بروكسل هذا الأسبوع.
وقال فان كويكنبورن إن تحقيقاً أجري بشأن الرجل، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي قتل بالرصاص اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل مساء الاثنين، كشف وجود طلب لترحيله من بلجيكا في أغسطس 2022 لكن السلطات القضائية البلجيكية تجاهلت الطلب.
وأضاف للصحفيين «هذا خطأ لا يغتفر وكانت له آثار مأساوية». وتابع لدى إعلان استقالته «أريد أن أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ذلك».
عرف المسلح بنفسه في تسجيل وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وكان الرجل قد طلب اللجوء في بلجيكا عام 2019 لكن محاولته باءت بالفشل وكان يعيش فيها بشكل غير قانوني. وقال فان كويكنبورن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المهاجم كان معروفاً لدى الشرطة البلجيكية بصلته بتهريب أشخاص إلى بريطانيا.
واستهدف المسلح السويديين أثناء وجودهما في بروكسل لمشاهدة مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة أوروبا. ولم تُستكمل المباراة يوم الاثنين بسبب إطلاق النار.

أخبار ذات صلة
مخاوف غربية من تجدد خطر «داعش» و«الذئاب المنفردة»
اعتقال رجل على ارتباط باعتداء بروكسل
المصدر: آ ف ب
وزير العدل
استقالة
بلجيكا
هجوم
بروكسل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©