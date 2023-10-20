استقالة وزير بلجيكي بعد هجوم بروكسل

أعلن فنسنت فان كويكنبورن، وزير العدل البلجيكي، الجمعة، أنه قرر الاستقالة بعد ضغوط متعلقة بالطريقة التي تعاملت بها البلاد مع هجوم قتل فيه مسلح شخصين في العاصمة بروكسل هذا الأسبوع.

وقال فان كويكنبورن إن تحقيقاً أجري بشأن الرجل، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي قتل بالرصاص اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل مساء الاثنين، كشف وجود طلب لترحيله من بلجيكا في أغسطس 2022 لكن السلطات القضائية البلجيكية تجاهلت الطلب.

وأضاف للصحفيين «هذا خطأ لا يغتفر وكانت له آثار مأساوية». وتابع لدى إعلان استقالته «أريد أن أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ذلك».

عرف المسلح بنفسه في تسجيل وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وكان الرجل قد طلب اللجوء في بلجيكا عام 2019 لكن محاولته باءت بالفشل وكان يعيش فيها بشكل غير قانوني. وقال فان كويكنبورن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المهاجم كان معروفاً لدى الشرطة البلجيكية بصلته بتهريب أشخاص إلى بريطانيا.

واستهدف المسلح السويديين أثناء وجودهما في بروكسل لمشاهدة مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة أوروبا. ولم تُستكمل المباراة يوم الاثنين بسبب إطلاق النار.