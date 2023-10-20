الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل دمرت 30 % من الوحدات السكنية

نيويورك (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن هجمات إسرائيل الجوية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، دمرت 30 في المئة من الوحدات السكنية فيه.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية «أوتشا» في بيان، «أن 12845 وحدة سكنية، دمرت كلياً و9 آلاف أصبحت غير صالحة للسكن، وأكثر من 121 ألف تعرضت لأضرار». وحدد تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، 927 مبنى مدمراً و4337 مبنى تعرض لأضرار متوسطة إلى شديدة، أي ما يعادل حوالي 15 في المئة من جميع المباني في تلك المنطقة. وقدر البيان عدد النازحين داخلياً في غزة بحوالي مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 527500 شخص يقيمون في 147 ملجأ طوارئ مخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في ظروف سيئة بشكل متزايد. وتشهد مرافق «الأونروا» التعليمية في المناطق الوسطى والجنوبية اكتظاظاً شديداً، فيما تعاني الموارد الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء من نقص شديد. وفي بعض المديريات التعليمية، اضطرت الأونروا إلى تقنين استهلاك المياه الصالحة للشرب، بحيث لا توفر سوى لتر واحد من الماء للشخص الواحد في اليوم، علماً أن الحد الأدنى للمعايير الدولية هو 15 لتراً.