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المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: التصعيد العسكري في غزة «كارثي»

فيليبو جراندي (أرشيفية)
21 أكتوبر 2023 01:17

طوكيو (الاتحاد) 

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أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أمس، أن أي تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون «كارثياً» على اللاجئين.
ومشدداً على أن الوكالة الأممية ليس لديها تفويض رسمي في الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل، قال غراندي إنه «يشاطر القلق والمعاناة التي عبر عنها العديد من زملائي ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة».
وقال فيليبو غراندي لصحافيين في اليابان: «أستطيع أن أقول لكم بكل تأكيد أن أي تصعيد إضافي، أو حتى استمرار للأنشطة العسكرية سيكون كارثياً على شعب غزة».
وقال «لبنان يعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة.. ولبنان يستقبل مئات آلاف اللاجئين، سوريين ولبنانيين».
وأضاف: «إذا غرق لبنان في هذه الحرب، لا سمح الله، سيكون من الصعب تقدير تبعاتها الإنسانية ونطاقها».
وتابع: «لا ننسى أن لدينا حالات أخرى لم يتم حلها في المنطقة المجاورة، فلا يزال العراق هشاً للغاية، واستقبلت مصر مئات آلاف اللاجئين من السودان، نزاع آخر على حدودها».
وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون، نزحوا من منازلهم فيما الوضع الإنساني يتدهور يومياً.
يزور الدبلوماسي الإيطالي غراندي (66 عاماً) اليابان، سعياً للحصول على تمويل لأنشطة الوكالة التي تقدم الدعم لـ110 ملايين شخص نزحوا من دول أخرى مثل أفغانستان وميانمار وسوريا والسودان.
وقال: «على الرغم من تكاثر الأزمات، فإن التمويل لا يزداد، وحتى الآن في نهاية العام تقريباً، لم تحصل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سوى على 42 بالمئة من التمويل».

إسرائيل
غزة
فلسطين
اللاجئين
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