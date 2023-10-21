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المكسيك : الإعصار "نورما" يشتد إلى عاصفة من الفئة الثالثة

المكسيك : الإعصار "نورما" يشتد إلى عاصفة من الفئة الثالثة
21 أكتوبر 2023 10:15

عاد الإعصار "نورما" ليشتد الجمعة إلى عاصفة من الفئة الثالثة خلال اقترابه من منطقة سياحية في المكسيك مطلة على المحيط الهادئ.
والإعصار الذي كان قد وصل إلى الفئة الرابعة على "مقياس سافير-سمبسون" المكوّن من خمس درجات، يحمل الآن معه رياحا تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تحديثه الأخير.
وكان الإعصار عاصفة من الفئة الثانية في وقت سابق اليوم.
ويتوقع أن يصل إلى بر المكسيك السبت ليضرب منتجع كابو سان لوكاس في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا. ويزور حوالي 60 ألف سائح معظمهم من الأجانب المنتجع حاليا، بحسب مسؤولين في جهاز الحماية المدنية.
وأفاد المركز الوطني للأعاصير في وقت متأخر الجمعة أن عين العاصفة كانت على بعد قرابة 200 كيلومتر جنوب المنتجع.
وأظهر مقطع فيديو بثته محطة "ميلينيو" التلفزيونية الأمواج العالية وقد بدأت تعلو شواطئ شبه جزيرة باخا.
وأطلقت الحكومة خطة طوارئ وطنية قبيل وصول العاصفة.
ووضع أكثر من 6600 جندي في حالة تأهب في ولايتي باها كاليفورنيا وباها كاليفورنيا سور، بحسب الأمانة العامة للدفاع الوطني، مع التركيز على مدن سان كوينتن وموليغ ولاباز.
وأفادت لجنة المياه الوطنية المكسيكية بأن "نورما" سيضرب البر مرّتين، ليصل إلى سان خوسيه ديل كابو في باها كاليفورنيا سور بحلول السبت كإعصار من الفئة الأولى ومرة أخرى ليل الأحد إلى ولاية سينالوا.
وحذّرت السلطات من فيضانات وانزلاقات للتربة وارتفاع الأمواج.

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المصدر: آ ف ب
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