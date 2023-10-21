الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نفوق 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل

نفوق 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل
21 أكتوبر 2023 10:20

عُثر على أكثر من 164 أسد بحر وفقمة نافقةً على سواحل منطقة في جنوب البرازيل، على ما أعلنت الجمعة السلطات المحلية التي عزت ذلك إلى إنفلونزا الطيور.
وأفادت بلدية سانتا فيتوريا بالمار في ولاية ريو غراندي دو سول (جنوب) لوكالة فرانس برس، عن العثور على جيف ما لا يقل عن 164 "أسد بحر وفقمة" خلال الأيام الأخيرة.
وقالت البلدية إن جيف الثدييات البحرية جرفتها الأمواج إلى مسافة 45 كيلومترا من الساحل ودُفنت لمنع انتشار الفيروس.
وعُثر على الحيوانات نافقةً على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من الحدود مع الأوروغواي، التي أعلنت سلطاتها في سبتمبر العثور على قرابة 400 أسد بحر وفقمة نافقةً بسبب انفلونزا الطيور أيضاً.
ورغم نفوق هذه الحيوانات، تؤكد البرازيل أنها لم تتأثر بالمرض لأنّ "أي إنتاج تجاري لم يتأثر" حتى الآن، بحسب الحكومة.
ورغم أن حالات العدوى البشرية نادرة، أوصت السلطات البرازيلية السكان بعدم الاقتراب من الجيف وإبعاد حيواناتهم الأليفة عنها.

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون السياحي مع 4 دول
هل تقود «الصداقة» مورينيو إلى «الملكي»؟
المصدر: د ب أ
انفلونزا الطيور
البرازيل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©