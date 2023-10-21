الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يشكر شولتس على تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي

زيلينسكي يشكر شولتس على تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي
21 أكتوبر 2023 11:32

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لحزمة المساعدات الألمانية الجديدة الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: وصول 92 ألف لاجئ غير شرعي خلال 9 أشهر
ألمانيا تخصص 200 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

وأكد زيلينسكي وجود أهمية خاصة لوحدة نظام باتريوت للدفاع الصاروخي الإضافية وأنظمة "ايريس-تي" الجديدة. وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية يوم الجمعة "نحن نعمل معا لضمان أن تنجح أنظمة "باتريوت" وهي في أيدي الجنود الأوكرانيين في تحقيق المزيد في فصل الشتاء المقبل". وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة، تشمل حزمة مساعدات الشتاء التي وعد بها شولتس يوم الخميس دبابات جيبارد المضادة للطائرات وكذلك ذخيرة جديدة لها.

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
ألمانيا
أولاف شولتس
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©