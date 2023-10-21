زيلينسكي يشكر شولتس على تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لحزمة المساعدات الألمانية الجديدة الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأكد زيلينسكي وجود أهمية خاصة لوحدة نظام باتريوت للدفاع الصاروخي الإضافية وأنظمة "ايريس-تي" الجديدة. وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية يوم الجمعة "نحن نعمل معا لضمان أن تنجح أنظمة "باتريوت" وهي في أيدي الجنود الأوكرانيين في تحقيق المزيد في فصل الشتاء المقبل". وبالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة، تشمل حزمة مساعدات الشتاء التي وعد بها شولتس يوم الخميس دبابات جيبارد المضادة للطائرات وكذلك ذخيرة جديدة لها.