ألمانيا ترحب ببدء إرسال مساعدات إلى قطاع غزة

رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس ببدء إرسال مساعدات إلى قطاع غزة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "من الصحيح والمهم أن تصل المساعدات الإنسانية الأولى الآن إلى الشعب في غزة. إنهم يحتاجون إلى مياه وطعام ودواء- لن نتركهم وحدهم".

وأضاف "تواصل الحكومة الفيدرالية استخدام جميع القنوات لتخفيف المعاناة في ذلك الصراع". وكانت أول قافلة مساعدات إنسانية قد دخلت ، اليوم السبت ، إلى قطاع غزة عبر مصر .

وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.