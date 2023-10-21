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السيسي يؤكد رفض الشعب المصري تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

السيسي يؤكد رفض الشعب المصري تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
21 أكتوبر 2023 13:42

 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، في افتتاح قمة" القاهرة للسلام" اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة أن كل أبناء الشعب المصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وقال السيسى إن حل القضية الفلسطينية ليس من خلال التهجير، ولكن بمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

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وانطلقت فعاليات  قمة "القاهرة للسلام " ، اليوم السبت ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ويبحث المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ويشارك في القمة أكثر من ثلاثين دولة بينهم قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

المصدر: د ب أ
عبدالفتاح السيسي
مصر
فلسطين
إسرائيل
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