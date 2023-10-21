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العاهل الأردني : التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لنا جميعا

العاهل الأردني : التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لنا جميعا
21 أكتوبر 2023 14:03

عبّر  العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،  اليوم السبت، عن غضبه وحزنه من أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

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وقال  الملك عبد الله ، في كلمة  خلال قمة القاهرة للسلام  المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر ، أن "الأولوية الآن هي للوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي". وأشار إلى أن "الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة" ، مبينا أن الأولوية الثالثة هي الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

المصدر: د ب أ
الملك عبدالله الثاني
إسرائيل
قطاع غزة
الأردن
مصر
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