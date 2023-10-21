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فرنسا تدعو إلى إنشاء ممر إنساني إلى قطاع غزة

صحفيون يتابعون كلمة وزيرة خارجية فرنسا عبر شاشة
21 أكتوبر 2023 17:07

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم السبت، إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وإنه قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت «توزيع المساعدات على السكان المدنيين، بدءاً بالأكثر احتياجاً، يستدعي إنشاء ممر إنساني، وهو ما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار»، وذلك خلال قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لمناقشة التصعيد الحالي.
وتابعت كولونا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن للتو تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين يورو (10.59 مليون دولار أميركي) إلى الفلسطينيين، فضلاً عن مبلغ عشرة ملايين يورو أعلنتها كولونا يوم الأحد الماضي خلال زيارة إلى القاهرة.

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المصدر: وكالات
كاترين كولونا
فتح ممرات آمنة
ممر آمن
قطاع غزة
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