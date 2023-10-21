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قتلى بضربات تستهدف مسقط رأس الرئيس الأوكراني

دخان يتصاعد إثر قصف على منطقة دونيتسك
21 أكتوبر 2023 17:48

تسببت ضربات عدة بمقتل ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة «كريفي ريغ» مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.
مساء الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في «كريفي ريغ» في منطقة «دنيبروبتروفسك» (جنوب)، بحسب الشرطة.
وقال مكتب الرئاسة، إن بين الجرحى امرأة تبلغ 57 عاماً وأُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.
وقالت الشرطة إن حريقاً اندلع أيضاً خلال الليل بسبب ضربة على مجمع صناعي وأخمدت النيران لاحقاً.
وأضاف المكتب الرئاسي «تضررت منشآت حيوية».
كما قتل شخص آخر جراء قصف استهدف «نيكوبول»، وهي بلدة تقع على ضفة نهر دنيبرو، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق «كريفي ريغ»، بحسب الإدارة الإقليمية.
إلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح الجمعة، وفق السلطات المحلية.
وتسببت هجمات بإصابة شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق.
وأشار المكتب الرئاسي إلى أن بلدات عدة في دونيتسك تعرّضت للقصف بينها «أفدييفكا».
تقع مدينة «أفدييفكا» على بعد 13 كيلومتراً شمال دونيتسك عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
دونيتسك
نهر دنيبرو
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