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انفجار قرب سفارة إسرائيل في قبرص

سفارة إسرائيل في قبرص
21 أكتوبر 2023 18:56

ذكرت الشرطة في قبرص أن انفجاراً صغيراً وقع خلال الليل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسيا. 
ولم ترد تقارير عن أي أضرار أو إصابات واحتُجز أربعة أشخاص.
وقالت الشرطة، إن جسماً معدنياً يحتوي على «كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال» انفجر على بعد نحو 30 متراً من محيط مجمع السفارة الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا.
واحتُجز أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً عُثر عليهم في المنطقة للاشتباه في محاولتهم تدمير الممتلكات بمتفجرات وحيازتهم مواد متفجرة واستخدامها وحمل السلاح. 
وعثرت الشرطة في سيارة أحد هؤلاء الشباب على سكينين ومطرقة.
وشددت قبرص الإجراءات الأمنية في مواقع في أنحاء الجزيرة. وفي أعقاب الحادث، وسعت السلطات نطاق الطوق الأمني ​​حول السفارة وأغلقت طرقاً.

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المصدر: وكالات
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انفجار
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