قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة

يواجه قادة ووزراء خارجية دول أميركا اللاتينية، لدى اجتماعهم غداً الأحد في المكسيك، مهمة شاقة تتمثّل في إيجاد حل لأزمة الهجرة نحو الولايات المتحدة وتداعياتها على قارّتين.

باتت مسألة الهجرة قضية جوهرية في الولايات المتحدة والمكسيك. خلال 2023، وصل 1.7 مليون مهاجر إلى الحدود بين البلدين.

ووفق إحصاءات الحكومة المكسيكية، وصل إلى البلاد في سبتمبر وحده، 600 ألف مهاجر من فنزويلا و35 ألفاً من غواتيمالا و27 ألفاً من هندوراس.

وقالت أليسيا بارسينا وزيرة الخارجية المكسيكية، هذا الأسبوع «يصعب جدا إدارة هذه الأعداد في غياب سياسة هجرة لا يقتصر التعامل خلالها (مع المسألة) على الولايات المتحدة والمكسيك، بل يشمل أيضاً الجزء الشمالي من أميركا الجنوبية (وصولاً) للولايات المتحدة».

وشدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لويس أوبرادور، في تصريحات سابقة، على أهمية «الاتفاق» على سياسة للهجرة «لأنه يمكننا القيام بالعديد من الأمور» داخل أميركا اللاتينية.

وأشار الى أن دول أميركا اللاتينية يمكنها في ضوء ذلك تشكيل جبهة موحدة «والبحث عن تعاون الحكومة الأميركية».

ويتوقع أن يحضر القمة، التي تقام في تشاباس بجنوب المكسيك، رؤساء كولومبيا وكوبا والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وفنزويلا ورئيس وزراء هايتي.

وأوضحت بارسينا أن القمة هدفها ثني الساعين للهجرة عن القيام بذلك من خلال برامج اقتصادية تحفيزية، والبحث في «مسارات انتقال العمالة» إلى الولايات المتحدة.

واعتبرت دولوريس باريس بومبو الباحثة في قضايا الهجرة أن قمة المكسيك هي بداية مرحب بها «للحوار مع دول الجنوب»، لكنها قد لا تحقق الكثير.

وأضافت أن المكسيك تهدف إلى تخفيف عبء الهجرة عبر السعي إلى نهج إقليمي في التعامل معها.