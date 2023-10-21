قصف قاعدة تضمّ جنوداً أميركيين في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن»طائرتين مسيرتين» هاجمتا قاعدة «عين الأسد«الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق اليوم السبت، وفي حين «تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها»، فإن»الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر دون أن تتسبب بأضرار«.

وقال مصدر عسكري، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «مسيّرة سقطت داخل القاعدة دون أضرار».

ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي «عين الأسد» و«حرير» في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمسة هجمات.