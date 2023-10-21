الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحذّر من التصعيد بين كوسوفو وصربيا

جنود من قوات KFOR التابعة لحلف الناتو في كوسوفو
21 أكتوبر 2023 21:42

قال ميروسلاف لايجاك مبعوث الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن احتواء التصعيد وتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو «أمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى»، محذرا من أن أي تأخير على هذا الصعيد «غير مقبول».
وتوجّه لايجاك مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى بريشتينا، اليوم السبت، للقاء رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ثم إلى العاصمة بلغراد لإجراء محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.
وأضاف لايجاك «نتوقع من كوسوفو وصربيا الإيفاء الكامل بالتزاماتهما»، وحضّ كورتي على «إحراز تقدم على مسار تطبيع العلاقات إذا ما أرادت كوسوفو إحراز تقدم على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
وطلب المبعوث المكلّف الإشراف على المناقشات بين فوتشيتش وكورتي، من الأخير المضي قدما «بدون تأخير في إنشاء رابطة للبلديات الصربية في كوسوفو. دون ذلك، لن يكون هناك تقدم على المسار الأوروبي» في ملف بريشتينا.

أخبار ذات صلة
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
المفوضية الأوروبية: يجب مكافحة مهربي البشر وحماية حدودنا
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
صربيا
كوسوفو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©