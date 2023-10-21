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بايدن يعلّق على إدخال المساعدات إلى غزة

شاحنات تحمل مساعدات تجخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
21 أكتوبر 2023 23:13

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، على دخول قافلة مساعدات إلى قطاع غزة.
وقال بايدن، في بيان، إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية».
وأضاف «سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا في معبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة».
تأتي دعوة بايدن بينما انعقدت قمة للسلام في القاهرة لبحث التصعيد الحالي.
وتزامنا مع القمة، دخلت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة إلى جنوب قطاع غزة قادمة من مصر اليوم السبت وهي أول قافلة من الإمدادات منذ بدء التصعيد.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والوزراء المشاركين في القمة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في القطاع. 
وأشار جوتيريش إلى أن حل الصراع الوحيد لن يكون إلا على أساس الدولتين. وتابع «حان وقت التحرك، التحرك لإنهاء هذه الكابوس الرهيب».

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المصدر: رويترز
جو بايدن
مساعدات
قطاع غزة
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