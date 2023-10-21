إعصار جديد يتحرك باتجاه الشمال الغربي للولايات المتحدة

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، السبت، إن الإعصار «تامي» يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة.

وقال المركز، في تحذير في الساعة 1100 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة «تامي يقوي قليلاً شرق جوادلوب. ظروف الأعاصير والأمطار الغزيرة متوقعة في أجزاء من جزر ليوارد في وقت لاحق اليوم والليلة».

وأصبح هذا الإعصار السابع لهذا الموسم مع اقترابه من جزر «ليوارد» شمالاً صباح يوم الخميس، واستمر في رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة خلال الليل.

ولا يزال التحذير من الأعاصير ساريا في جوادلوب وأنتيجوا وبربودا ومونتسيرات وسانت كيتس ونيفيس وأنجيلا وسانت مارتن وسانت بارتيليمي مع مراقبة الأعاصير والتحذير من العواصف المدارية في دومينيكا وسابا وسانت أوستاتيوس، ورصد العواصف المدارية في مارتينيك وجزر فيرجن البريطانية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الساعة 11 الجمعة، إن «تامي» كان إعصاراً من الفئة الأولى محملاً برياح تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة مساء الجمعة، وكان متمركزاً على بعد نحو 55 ميلاً شرق مارتينيك.