الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار جديد يتحرك باتجاه الشمال الغربي للولايات المتحدة

أمواج عالية جراء اقتراب إعصار من شواطئ أميركا
22 أكتوبر 2023 00:31

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، السبت، إن الإعصار «تامي» يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة. 
وقال المركز، في تحذير في الساعة 1100 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة «تامي يقوي قليلاً شرق جوادلوب. ظروف الأعاصير والأمطار الغزيرة متوقعة في أجزاء من جزر ليوارد في وقت لاحق اليوم والليلة». 
وأصبح هذا الإعصار السابع لهذا الموسم مع اقترابه من جزر «ليوارد» شمالاً صباح يوم الخميس، واستمر في رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة خلال الليل. 
ولا يزال التحذير من الأعاصير ساريا في جوادلوب وأنتيجوا وبربودا ومونتسيرات وسانت كيتس ونيفيس وأنجيلا وسانت مارتن وسانت بارتيليمي مع مراقبة الأعاصير والتحذير من العواصف المدارية في دومينيكا وسابا وسانت أوستاتيوس، ورصد العواصف المدارية في مارتينيك وجزر فيرجن البريطانية. 
وقال المركز الوطني للأعاصير في الساعة 11 الجمعة، إن «تامي» كان إعصاراً من الفئة الأولى محملاً برياح تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة مساء الجمعة، وكان متمركزاً على بعد نحو 55 ميلاً شرق مارتينيك. 

أخبار ذات صلة
أميركا توجه تحذيراً لرعاياها في المنطقة
متّهم ثالث مع ترامب يقر بذنبه بمحاولة قـلب نتـائج الانتخابات
المصدر: د ب أ
إعصار
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©