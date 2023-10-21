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4 قتلى بانهيار أرضي وسط أفغانستان

أرشيفية
22 أكتوبر 2023 01:32

إسلام آباد (وكالات)

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الأمم المتحدة: تضرر 43 ألف شخص جراء زلازل أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، أن أربعة أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم «جور» وسط  أفغانستان. 
وذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، عبد الرحمن بدري، أن الحادث وقع في منطقة «دولتيار»، مضيفاً لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أن الضحايا كانوا يحفرون في جبل لاستخدام التربة في بناء منازل. 
وتم إغلاق طريق رئيسي سريع، يربط بين العاصمة كابول والأقاليم الشرقية، في وقت سابق هذا الشهر لعدة أيام بسبب انهيار أرضي.  وفي السابع من أكتوبر الجاري، تسبب زلزال مدمر، والعديد من الهزات الارتدادية، في تسوية 20 قرية على الأقل بالأرض في غرب أفغانستان، مما تسبب في مقتل حوالي 2400 شخص، طبقاً للسلطات. 
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 43 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر من جراء الزلازل. وكان أكثر من 90% من هؤلاء القتلى من النساء والأطفال.

أفغانستان
انهيار أرضي
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