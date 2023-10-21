الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

متّهم ثالث مع ترامب يقر بذنبه بمحاولة قـلب نتـائج الانتخابات

ترامب خلال حضوره محاكمة في نيويورك (رويترز)
22 أكتوبر 2023 01:32

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
أميركا توجه تحذيراً لرعاياها في المنطقة
إعصار جديد يتحرك باتجاه الشمال الغربي للولايات المتحدة

أقر كينيث تشيزبرو الذي كان محامياً لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.
وأقر تشيزبرو بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام، ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وبموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية.
ووجه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصاً أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن.
الى ذلك، غُرّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، بخمسة آلاف دولار، بسبب منشور بحق موظفة في محكمة نيويورك، حيث يحاكم مدنياً بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.
وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر «مهينا» لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية «تروث سوشال».

دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©