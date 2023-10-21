متّهم ثالث مع ترامب يقر بذنبه بمحاولة قـلب نتـائج الانتخابات

واشنطن (وكالات)

أقر كينيث تشيزبرو الذي كان محامياً لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.

وأقر تشيزبرو بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام، ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وبموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية.

ووجه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصاً أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن.

الى ذلك، غُرّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، بخمسة آلاف دولار، بسبب منشور بحق موظفة في محكمة نيويورك، حيث يحاكم مدنياً بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.

وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر «مهينا» لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية «تروث سوشال».