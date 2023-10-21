الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا: وصول 92 ألف لاجئ غير شرعي خلال 9 أشهر

سبتمبر الماضي سجل أعلى معدل دخول للاجئين بـ 21 ألف شخص (أرشيفية)
22 أكتوبر 2023 01:32

بوتسدام  (وكالات)

أخبار ذات صلة
ألمانيا تخصص 200 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا
زيلينسكي يشكر شولتس على تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي

من المنتظر أن يصل عدد اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر الحدود بشكل غير مشروع في العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016.
وأعلنت الشرطة الاتحادية في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، أمس، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى البلاد بشكل غير مشروع وتم تسجيلهم في الفترة بين يناير حتى سبتمبر الماضيين وصل إلى 92 ألفاً و119 شخصاً. 
وكانت آخر مرة يتجاوز فيها عدد اللاجئين غير الشرعيين هذا العدد في عام 2016 عندما وصل هذا العدد حينها إلى 111 ألفاً و843 شخصاً.  ووصل مجمل عدد اللاجئين العام الماضي إلى 91 ألفاً و986 شخصا، فيما كان عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد وصل في سبتمبر الماضي إلى 21 ألفا و366 شخص، وهو ما يقارب ضعف عددهم في يوليو الماضي (10 آلاف و714 شخصاً)، وبذلك سجل المعدل الشهري للاجئين غير الشرعيين أعلى مستوى له في سبتمبر منذ فبراير 2016، والذي شهد تسجيل وصول 25 ألفا و650 شخصاً. 
وكان شولتس أعلن في مجلة «دير شبيجل» أنه عازم على التصدي لطالبي اللجوء المرفوضين بشكل أكثر حزماً والحد من الهجرة غير الشرعية في ألمانيا، وقال: «يتعين علينا في نهاية المطاف أن نرحل بأعداد كبيرة هؤلاء الذين ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا». وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي بتطبيق رقابة ثابتة على حدود ألمانيا مع بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 10 أيام مبدئياً. 
وتهدف فيزر من هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مكافحة جرائم التهريب. وأفادت وزارة الداخلية بأن الإخطار الذي تم توجيهه إلى المفوضية يمكن أن يتم تمديده لمدة إجمالية تبلغ شهرين.  وتطبق ألمانيا مثل هذه الرقابة الثابتة على الحدود منذ عام 2015 على حدود ولاية بافاريا مع النمسا لكن لمدة زمنية أطول.

ألمانيا
الهجرة غير الشرعية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©