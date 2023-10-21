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الأمم المتحدة تسعى لتسيير قافلة ثانية إلى غزة الأحد

مساعدات تدخل إلى غزة عبر معبر رفح
22 أكتوبر 2023 00:50

قال مارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، إن المنظمة تأمل في إرسال قافلة ثانية من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأحد.
وصلت أول قافلة من 20 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، السبت.
وأضاف جريفيث، في مقابلة على هامش قمة القاهرة للسلام «نتفاوض بشأن ذلك الآن، حول أننا قد نرسل قافلة أخرى غداً، ربما أكبر قليلاً، من 20 إلى 30 شاحنة». وقال «من المهم جداً ألا تكون هناك فجوة في المساعدات التي تمر عبر الحدود». 
تقول الأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى 100 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة.
وقال جريفيث، إن بيانات الدعم المالي في قمة القاهرة للسلام كانت مشجعة، معبراً عن أمله في أن تنطلق بحلول منتصف الأسبوع «عملية مساعدات يمكن لشعب غزة الاعتماد عليها».
وأوضح مسؤولو الإغاثة أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون أزمة إنسانية خطيرة.
وقال جريفيث «عددهم كبير ويواجهون مشكلة خطيرة. وكما تعلمون، فإن النظام الصحي في حالة انهيار، والمياه تنفد. يتحدث أناس عن شربهم مياه غير نظيفة».

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المصدر: وكالات
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