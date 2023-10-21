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قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في ضواحي مقديشو

قوات أمن صومالية خلال مطاردة فلول ميليشيات الشباب (من المصدر)
22 أكتوبر 2023 01:32

مقديشو (وكالات)

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تعرضت قاعدة تابعة للشرطة العسكرية الصومالية في منطقة «آبار المياه» في ضواحي العاصمة مقديشو، أمس، لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب موقع «الصومال الجديد» الإخباري.
وأوضحت قيادة الشرطة الصومالية في بيان أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 أشخاص، منهم 4 جنود، واثنان من المدنيين، كما تسبب الانفجار في أضرار في الممتلكات.
وقال الناطق باسم الشرطة الرائد صديق آدم علي دوديشي، إن القوات الأمنية أحبطت المخطط الإرهابي لحركة «الشباب» والذي كان يسعى لإلحاق الأذى بسكان مدينة مقديشو. وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية رصدت عند نقطة تفتيش أمنية سيارة محملة بالمتفجرات كانت معدة لإدخالها إلى العاصمة مقديشو، وتم التصدي لها، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى.
وأظهرت صور التقطت دماراً شاملاً لحق بالمنطقة المستهدفة وأضراراً تعرضت لها منازل للمدنيين قريبة من موقع الهجوم. 
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. ويكثف الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عملياته ضد حركة «الشباب»، في مناطق بجنوب ووسط الصومال.
إلى ذلك، نفذت الكتيبة الـ18 التابعة لقوات الكوماندوز، عمليات عسكرية لتحقيق الأمن في المناطق الريفية الواقعة بين منطقتي «عاد» و«شبيلو» جنوب محافظة مدغ.
وطاردت القوات فلول العناصر الإرهابية التابعة لحركة «الشباب» الموجودة في الأراضي الريفية.
وقال نائب قائد الكتيبة الـ18 لقوات الكوماندوز الذي قاد العملية، إن القوات المسلحة دخلت المعسكرات التي كان يختبئ فيها الإرهابيون في منطقة «شبيلو»، مؤكداً أن العناصر الإرهابية فرت من قواعدها في المناطق الريفية بمنطقتي «عاد» و«شبيليو».

مقديشو
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هجوم انتحاري
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