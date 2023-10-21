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قرقاش: قناعة إماراتية راسخة بضرورة العمل الجماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية

قرقاش: قناعة إماراتية راسخة بضرورة العمل الجماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية
22 أكتوبر 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، على الدور الدبلوماسي المصري المهم والحيوي لحشد الجهود الدولية عبر قمة القاهرة للسلام للتصدي للتصعيد الخطير في غزة، لافتاً إلى أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في القمة تأتي في ظل قناعة إماراتية راسخة بضرورة العمل الجماعي لتوفير الحماية للمدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية وتفادي توسع الصراع وامتداده.
وكتب معاليه في تغريدة على منصة «إكس»: دور دبلوماسي مصري مهم وحيوي لحشد الجهود الدولية الواسعة عبر قمة القاهرة للسلام للتصدي للتصعيد الخطير في غزة، ومشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تأتي في ظل قناعة إماراتية راسخة بضرورة العمل الجماعي لتوفير الحماية للمدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية وتفادي توسع الصراع وامتداده.

أنور قرقاش
الإمارات
القاهرة
محمد بن زايد
مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
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