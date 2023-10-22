مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا واليابان

من المقرر أن تجري كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات عسكرية جوية مشتركة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من إجراء الدول الثلاثة أول مناورات للحظر البحري منذ سبعة أعوام.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر عسكرية أميركية وكورية جنوبية، القول إن مناورات اليوم سوف تتضمن تشكيلاً جوياً، حيث سوف تصاحب طائرات من الدول الثلاث قاذفة القنابل الأميركية بي52- ستراتوفورتريس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من تنفيذ مناورات مشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية واليابان في السابق، فإن هذه ستعد أول مرة تجري فيها الدول الثلاثة تدريباً جوياً.