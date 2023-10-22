إخلاء قصر فرساي في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلن قصر فرساي الواقع قرب العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد أنه تم إخلاء القصر مجدداً اليوم بسبب تهديد مجهول بوجود قنبلة، في الوقت الذي قام فيه أفراد الأمن بتفتيش المقصد السياحي.

وهذه المرة السابعة التي يغلق فيها القصر أبوابه خلال ثمانية أيام بسبب تهديدات بوجود قنابل.

على الرغم من القبض على مشتبه به، فإن التهديدات بوجود قنابل تواصلت، حيث ثبت في النهاية أن جميعها كاذبة. وطالت تهديدات مماثلة خلال الأيام الماضية المئات من المدارس في فرنسا، بالإضافة إلى مطارات إقليمية.

ووفقاً للسلطات، فإن شباب صغير السن هم من وراء الكثير من التهديدات الكاذبة.