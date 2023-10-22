قافلة مساعدات ثانية تدخل معبر رفح باتجاه غزة

عبرت قافلة جديدة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية، اليوم الأحد، الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي متجهة إلى قطاع غزة.

والقافلة المكونة من 17 شاحنة، هي ثاني قافلة مساعدات تتوجه إلى القطاع منذ بدء التصعيد الحالي.

كانت أول قافلة مساعدات تتألف من 20 شاحنة قد دخلت القطاع أمس السبت، محملة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» توزيعها.

وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة لا تكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء التصعيد.

وأضافت المنظمة الدولية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 100 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون هناك، نصفهم من الأطفال.