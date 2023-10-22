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مسؤولون أوكرانيون يدلون بتصريحات بشأن جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
22 أكتوبر 2023 16:55

أدلى مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن جبهات القتال، مؤكدين إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخ كروز خلال الليل، مضيفة أن تسعة صواريخ كروز في المجمل أطلقت على أوكرانيا.
من جهة ثانية، أفاد مسؤولون محليون بمقتل ستة أشخاص وجرح 16 آخرين في قصف صاروخي، أمس السبت، أصاب مستودعاً لشركة بريد في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع لحقت به أضرار كبيرة وتحيط به الأنقاض وحاوية.
وقال أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن «القتلى الستة والجرحى الـ 14 كلهم من موظفي الشركة».
وأضاف أن «الضحايا، الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاماً، أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات».
وتابع سينيغوبوف أن سبعة من الجرحى، الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، في حالة خطرة.
وأكدت وزارة الداخلية عدد القتلى، لكنها أفادت عن 16 جريحاً.
وقال سيرغي نوجكا، الموظف لدى شركة البريد، إن إصابات بعض زملائه «طفيفة إلى متوسطة الخطورة»، مضيفاً أن «البعض في حالة خطرة جداً».
وأوضح أن صاروخاً «دخل المستودع المجاور ومستودعنا أيضاً، تطايرت النوافذ».

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
جبهات القتال
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