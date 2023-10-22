مسؤولة أممية كبيرة تحذّر من خطورة الوضع في غزة

حذّرت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من خطورة الوضع في قطاع غزة.

وقالت مكين إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي وإن دخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئا.

كانت أول قافلة، تتكون من عشرين شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، قد دخلت قطاع غزة أمس السبت، عبر معبر رفح.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

وفي حديثها لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، مضيفة قد "تحدث أمور لا نتوقعها".

عبرت قافلة جديدة، تحمل مساعدات غذائية وإنسانية، اليوم الأحد، الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي متجهة إلى قطاع غزة.

والقافلة، المكونة من 17 شاحنة، هي ثاني قافلة مساعدات تتوجه إلى القطاع منذ بدء التصعيد الحالي.