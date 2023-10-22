أميركا توجه تحذيراً لرعاياها في المنطقة

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تحذيراً من احتمال تصعيد الهجمات على قواتها ورعاياها في الشرق الأوسط.

وقال وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان إن الولايات المتحدة ترى احتمالاً لاستهداف قواتها، وكذلك لاتساع رقعة التصعيد الدائر حالياً.

وأضاف الوزيران أن واشنطن لا تريد للتصعيد أن يتسع.

وأدلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بهذه التصريحات لشبكة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية الأميركية.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لقناة (إيه.بي.سي) «نحن قلقون إزاء التصعيد المحتمل. في الواقع، ما نراه... هو احتمال حدوث تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف «إذا كانت أي مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع ذلك الصراع والاستفادة من هذا الوضع المؤسف جداً... نصيحتنا هي: لا تفعلوا ذلك».