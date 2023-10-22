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روسيا تعلن إسقاط صواريخ استهدفت القرم

انفجار في شبه جزيرة القرم (أرشيفية)
22 أكتوبر 2023 20:20

أعلن مسؤول روسي أنّ القوات الروسية أسقطت، اليوم الأحد، ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي تشكل باستمرار هدفاً لضربات قوات كييف.
وأكد فلاديمير سالدو، على تطبيق «تلغرام»، أنّ «ثلاثة صواريخ كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أُسقطت» في منطقة خيرسون.
وأضاف سالدو أن الصواريخ أُسقطت فوق مدينة «هينيتشيسك».
في وقت سابق، أصدرت سلطات القرم إنذاراً جوياً، وتوقفت مؤقتاً حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي. 
كانت القوات الأوكرانية قالت، في وقت سابق اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخ كروز خلال الليل، مضيفة أن تسعة صواريخ كروز في المجمل أطلقت على أوكرانيا.
من جهة ثانية، أفاد مسؤولون محليون بمقتل ستة أشخاص وجرح 16 آخرين في قصف صاروخي، أمس السبت، أصاب مستودعاً لشركة بريد في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع لحقت به أضرار كبيرة وتحيط به الأنقاض وحاوية.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
صواريخ
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