الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سويسرا.. اليمين الشعبوي يتصدر نتائج انتخابات البرلمان بفارق كبير

عمليات عد الأصوات في سويسرا بعد إغلاق مكاتب التصويت
22 أكتوبر 2023 20:46

تصدر اليمين الشعبوي في سويسرا، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 29,2% من الأصوات، بحسب الاستطلاع الأول بعد انتهاء الاقتراع والذي يؤكد أيضا تراجع الأحزاب البيئية.
وقالت سيلين أمودروز نائبة رئيس حزب اتحاد الوسط الديمقراطي للتلفزيون السويسري، «إنه أمر مفرح للغاية».
يُظهر الاستطلاع الوطني، الذي أنجزه معهد «جي إف إس برن»، أن حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، الذي قاد حملة ضد «الهجرة الجماعية»، متقدم بفارق كبير على الاشتراكيين، الحزب الثاني في مجلس النواب الذي حصل على ما يزيد قليلا على 17% من الأصوات.
وعلق نيكولا فالدر نائب رئيس حزب الخضر «إنها خيبة أمل»، مشددا على أن «حوالى ثلثي الموجة الخضراء» لانتخابات 2019 قد انحسرت.
وأضاف «أعتقد أن المواطنين لهم أولويات أخرى»، مثل القوة الشرائية وانعدام الأمن. 
الاقتراب من 30% 
في 13 ديسمبر المقبل، سيختار نواب البرلمان، أعضاء المجلس الاتحادي (الحكومة) السبعة، وتتقاسم ضمنه الأحزاب الأربعة الأولى الحقائب الوزارية السبع.
وأمام حزب الخضر فرصة ضئيلة للحصول على مقعده الأول في المجلس بناء على استطلاعات الرأي.
وركز اتحاد الوسط الديمقراطي حملته على الدفاع عن «الحياد الصارم» لسويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.
وصرّح توماس إيشي رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد الوسط الديمقراطي، الأحد، أن «الوضع في سويسرا خطير، لدينا هجرة جماعية، ولدينا مشاكل كبيرة مع طالبي اللجوء».
وأضاف «كثيرون في سويسرا يخشون أن يزداد الوضع سوءا».

أخبار ذات صلة
الإصابة تحرم ألكاراز من تقليص الفارق
المعارضة تتجه إلى الفوز بانتخابات البرلمان في بولندا
المصدر: آ ف ب
سويسرا
انتخابات برلمانية
اليمين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©