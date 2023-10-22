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أميركا تجلي طواقم من بعثتها الدبلوماسية في العراق

أميركا تجلي طواقم من بعثتها الدبلوماسية في العراق
22 أكتوبر 2023 21:05

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان صدر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الأميركية.
وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها».
يشمل الأمر «أفراد أسر (الموظفين)، والموظفين غير الأساسيين» في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.
كما دعا بيان وزارة الخارجية الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق، وهو ما شكل تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.
وجهت الولايات المتحدة، اليوم الأحد في وقت سابق اليوم الأحد، تحذيراً من احتمال تصعيد الهجمات على قواتها ورعاياها في الشرق الأوسط. 
وقال وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، إن الولايات المتحدة ترى احتمالاً لاستهداف قواتها، وكذلك لاتساع رقعة التصعيد الدائر حالياً.
وأضاف الوزيران أن واشنطن لا تريد للتصعيد أن يتسع.
واستهدفت هجمات عدة قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق في الأيام الأخيرة، حيث تهدد فصائل مسلحة المصالح الأميركية.

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المصدر: وكالات
بعثة دبلوماسية
إجلاء
السفارة الأميركية
العراق
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