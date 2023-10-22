المفوضية الأوروبية: يجب مكافحة مهربي البشر وحماية حدودنا

ألمانيا (وكالات)

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتشديد الإجراءات في مواجهة مهربي البشر في ظل التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وقالت فون دير لاين، أمس: «نحن في أوروبا يجب أن نكون أولئك الذين يقررون من يأتي إلينا إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف، وليس مهربو البشر، لذلك يتعين علينا مكافحتهم».

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى ضرورة تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوزيع اللاجئين بشكل أكثر عدالة داخل الاتحاد. وأضافت أن 3.7 مليون شخص جاؤوا إلى أوروبا بشكل نظامي العام الماضي- دون حساب النازحين من أوكرانيا، وقالت: «يسير ذلك بلا ضجة تماماً، هذه هي الهجرة النظامية التي نحتاج إليها، ونحتاج للمزيد منها».

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك أيضاً أشخاصاً يأتون عن طريق مهربين، وقالت: «هذا ما يدور الأمر حوله، المهربون يعقدون صفقات بمليارات، هذه جريمة منظمة، إنهم يكذبون على الناس ويخدعونهم ويسرقونهم ويأخذون منهم آخر سنت لديهم، ويضعونهم على هذه القوارب غير الصالحة للإبحار». وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة ترحيل أي أشخاص ليس لديهم الحق في اللجوء بصورة مستمرة.

وفي السياق، وصل أكثر من 1200 مهاجر إلى سواحل جزر الكناري خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنت خدمات الإنقاذ في الأرخبيل الإسباني الواقع في المحيط الأطلسي. وفي الإجمال، وصل 1235 مهاجراً إلى الجزر على متن قوارب متداعية منذ، أمس الأول، في سياق ارتفاع عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أعلنت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس».

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، استقبل الأرخبيل 23537 مهاجراً منذ مطلع العام حتى 15 أكتوبر، أي بزيادة تناهز 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتزايدت عمليات الهجرة نحو جزر الكناري في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط.