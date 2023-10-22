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بايدن يبحث مع قادة دول التصعيد في المنطقة

الرئيس الأميركي جو بايدن
22 أكتوبر 2023 23:49

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء الدول لبحث التصعيد الحالي في المنطقة.
واتصل بايدن بقادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا لإجراء مشاورات حول التصعيد.
وكان بايدن أجرى، في وقت سابق اليوم، اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن البيت الأبيض والفاتيكان، في بيانين منفصلين، أن الرئيس الأميركي ناقش مع البابا فرنسيس، اليوم الأحد، التصعيد الدائر.
وأعلن البيت الأبيض أنهما ناقشا "ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
وقال الفاتيكان، في بيانه، إن الاتصال، الذي استمر نحو 20 دقيقة "ركز على أوضاع الصراع في العالم وضرورة إيجاد سبل للسلام".
بدوره، أوضح البيت الأبيض أن بايدن أكد، خلال اتصاله مع البابا فرنسيس، ضرورة حماية المدنيين في غزة.
وأضاف أنهما تناولا زيارة بايدن الأحدث إلى إسرائيل والجهود المبذولة لإيصال الغذاء والدواء وغيرهما من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال البابا، أمام حشود في ساحة القديس بطرس في وقت سابق اليوم، إنه يشعر بحزن عميق بسبب "الوضع الخطير في غزة".
وأضاف "أيها الإخوة، توقفوا".

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جو بايدن
تصعيد
قطاع غزة
المدنيون
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